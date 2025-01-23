Haberler Yaşam Haberleri 10 kişilik aileden geriye 2 kişi aldı: Yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar mezarlara çiçek bırakarak dua etti
Giriş Tarihi: 23.1.2025 17:15 Son Güncelleme: 23.1.2025 17:54

10 kişilik aileden geriye 2 kişi aldı: Yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar mezarlara çiçek bırakarak dua etti

Bolu Kartalkaya’da faaliyet gösteren Grand Kartal Otelde çıkan yangında 79 vatandaşımız hayatını kaybederken, en büyük acıyı ise Gültekin ailesi yaşadı. Bolu Barosuna kayıtlı Avukat Yüksel Gültekin’in iki oğlu, bir kızı, bir gelini ve 4 torunu çıkan yangında yaşamlarını yitirdi. Hayatlarını kaybedenlerin cansız bedenleri yan yana defnedildi. Av. Gültekin, evlatlarının mezarlarına su dökerken, ayakta durmakta güçlük çekti. 10 kişilik aileden hayatlarını kaybeden 8 kişinin mezarlarına havanın yağmurlu olmasına rağmen vatandaşlar akın akın gelip mezarların üzerine çiçekler bırakıp dualar etmeye başladılar.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
10 kişilik aileden geriye 2 kişi aldı: Yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar mezarlara çiçek bırakarak dua etti

Önceki gece yarası çıkan yangında Gültekin ailesinin 10 kişilik ferdenden geriye sadece baba, dede ve kayınpeder olan Av. Yüksel Gültekin ile eşi Azize Gültekin kaldı. Yangında, Gültekin'in gelinleri Zehra Sena Güner Gültekin, kızları Rümeysa Gültekin, oğlu Enes Gültekin, Bilal Gültekin, torunları Muhammed Selim, Sümeyye, Yusuf Sinanettin ile Bekir Sadık Gültekin ise korkunç yangında yaşamlarını yitirdiler.

Kılınan cenaze namazı sonrası hayatlarını kaybedenler Kılıçaraslan Mezarlığı'nda yana yana gözyaşları arasında toprağa verildiler. Cenazeler toprağa verildikten sonra ayakta zor duran Av. Yüksel Gültekin, yakınları tarafından güçlükle mezarlığa getirildi. Çocuklarını, gelinlerini ve torunlarının mezarı başında gözyaşlarını tutamayan Yüksel Gültekin, tek tek mezarların üstündeki toprağı suladı. Bu durumu gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

VATANDAŞLAR MEZARLARI BAŞINDA DUA EDİYOR

10 kişilik aileden hayatlarını kaybeden 8 kişinin mezarlarına havanın yağmurlu olmasına rağmen vatandaşlar akın akın gelip mezarların üzerine çiçekler bırakıp dualar etmeye başladılar.

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10 kişilik aileden geriye 2 kişi aldı: Yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar mezarlara çiçek bırakarak dua etti
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