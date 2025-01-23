10 kişilik aileden geriye 2 kişi aldı: Yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar mezarlara çiçek bırakarak dua etti

Önceki gece yarası çıkan yangında Gültekin ailesinin 10 kişilik ferdenden geriye sadece baba, dede ve kayınpeder olan Av. Yüksel Gültekin ile eşi Azize Gültekin kaldı. Yangında, Gültekin'in gelinleri Zehra Sena Güner Gültekin, kızları Rümeysa Gültekin, oğlu Enes Gültekin, Bilal Gültekin, torunları Muhammed Selim, Sümeyye, Yusuf Sinanettin ile Bekir Sadık Gültekin ise korkunç yangında yaşamlarını yitirdiler.

Kılınan cenaze namazı sonrası hayatlarını kaybedenler Kılıçaraslan Mezarlığı'nda yana yana gözyaşları arasında toprağa verildiler. Cenazeler toprağa verildikten sonra ayakta zor duran Av. Yüksel Gültekin, yakınları tarafından güçlükle mezarlığa getirildi. Çocuklarını, gelinlerini ve torunlarının mezarı başında gözyaşlarını tutamayan Yüksel Gültekin, tek tek mezarların üstündeki toprağı suladı. Bu durumu gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

VATANDAŞLAR MEZARLARI BAŞINDA DUA EDİYOR

10 kişilik aileden hayatlarını kaybeden 8 kişinin mezarlarına havanın yağmurlu olmasına rağmen vatandaşlar akın akın gelip mezarların üzerine çiçekler bırakıp dualar etmeye başladılar.