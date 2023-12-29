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Giriş Tarihi: 29.12.2023 14:52 Son Güncelleme: 29.12.2023 15:15

10 kişinin öldüğü kazada 7 sürücü adliyeye sevk edildi

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya’nın Adapazarı İlçesi Taşkısığı mevkii geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı kazada gözaltına alınan 7 sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
10 kişinin öldüğü kazada 7 sürücü adliyeye sevk edildi

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya'nın Adapazarı İlçesi Taşkısığı mevkii geçişinde dün saat 04.45 sıralarında yoğun sisin etkili olduğu bölgede, aralarında 3 otobüs, 1 TIR'ın da karıştığı 7 araçlı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Meydana gelen feci kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 8'i ağır 61 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki müdahaleleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 sürücü hakkında gözaltı kararı verildi.

6 sürücü gözaltına alınırken, yaralı olan diğer sürücü de hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Gözaltındaki 7 sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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10 kişinin öldüğü kazada 7 sürücü adliyeye sevk edildi
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