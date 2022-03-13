10 kitap getirene 500 gram mama hediye

İzmir'de, Şehit Kütüphanesi grubu öncülüğünde Göztepe Motosiklet Kulübü, Göztepeli Kadınlar Derneği, 1925 Gençlik ve Spor Kulübü ile Göztepe Kulübü tarafından, "Her şehidin ruhuna bir can doyurmaya ne dersiniz?" kampanyası başlatıldı. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu önünde kurulan standa 10 kitap getirenlere, sokak hayvanları için 500 gram mama verildi. Toplanan 750 kitap, yapımı devam eden ve şehitlerin adının verildiği kütüphanelerin raflarında yerlerini aldı. Proje koordinatörü Ahmet Selim Pozan, "Hem sokak hayvanlarımızın karnı doydu, hem de biz topladığımız kitapları şehitlerimizin isimlerinin verildiği kütüphanelere koyduk. Kütüphanelerimiz yakında öğrenci kardeşlerimizin hizmetine sunulacak" dedi.