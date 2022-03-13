Haberler Yaşam Haberleri 10 kitap getirene 500 gram mama hediye
Giriş Tarihi: 14.3.2022

10 kitap getirene 500 gram mama hediye

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
10 kitap getirene 500 gram mama hediye
İzmir'de, Şehit Kütüphanesi grubu öncülüğünde Göztepe Motosiklet Kulübü, Göztepeli Kadınlar Derneği, 1925 Gençlik ve Spor Kulübü ile Göztepe Kulübü tarafından, "Her şehidin ruhuna bir can doyurmaya ne dersiniz?" kampanyası başlatıldı. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu önünde kurulan standa 10 kitap getirenlere, sokak hayvanları için 500 gram mama verildi. Toplanan 750 kitap, yapımı devam eden ve şehitlerin adının verildiği kütüphanelerin raflarında yerlerini aldı. Proje koordinatörü Ahmet Selim Pozan, "Hem sokak hayvanlarımızın karnı doydu, hem de biz topladığımız kitapları şehitlerimizin isimlerinin verildiği kütüphanelere koyduk. Kütüphanelerimiz yakında öğrenci kardeşlerimizin hizmetine sunulacak" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Bu illerde eğitime ara verildi
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu şok edici gerçeği anlattı! MHK’nin hakem kararı sonrası bomba iddia…
Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!
Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi'yi 26 dakikada solladı...
Son dakika: Merih Demiral için dev transfer planı! Yeni takımını ve çılgın bonservis bedelini açıkladılar
Çağlar Söyüncü eski günlerini aratıyor! Milli yıldızın talihsiz anı damga vurdu...
İBB'nin Çırağan'daki ağaç katliamı büyük tepki çekmişti! Görüntüler ortaya çıktı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...
Liverpool'da kriz büyüyor! Mohamed Salah diretiyor, görüşmeler tıkandı
Son dakika: Arda Güler, Fenerbahçe tarihine geçti! Herkesi mest etti... "İsmail Kartal’ı korumaya devam ediyor"
ARKADAŞINA GÖNDER
10 kitap getirene 500 gram mama hediye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA