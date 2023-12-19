10 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı

Çocuğun arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çocuğun düştüğü alana inen itfaiye ekipleri, sedyeye aldıkları İ.E.Ç.'yi ambulansa taşıdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.