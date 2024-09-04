10 metrede iki kez kaza yaptı!

Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi'nde seyir halindeki Mesut Çikioğlu'nun kullandığı motosiklet, Güneylioğlu Caddesi kavşağını geçtiği sırada sağından geçmek istediği otomobilin direksiyonunu sağa kırması sonucu otomobilin sağ tarafına sürtünerek devrildi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan motosiklet sürücüsü, işe geç kaldığını belirterek motosikletine binip yola fırlayınca aynı istikamette gitmekte olan Yasemin Ceylan'ın kullandığı otomobilin sağ ön kapı ve aynasına çarparak ikinci kez kaza yaptı.