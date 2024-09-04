10 metrede iki kez kaza yaptı!

Çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan motosiklet sürücüsü, işe geç kaldığını belirterek motosikletine binip yola fırlayınca aynı istikamette gitmekte olan Yasemin Ceylan'ın kullandığı otomobilin sağ ön kapı ve aynasına çarparak ikinci kez kaza yaptı.