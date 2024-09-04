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Giriş Tarihi: 4.9.2024 15:39 Son Güncelleme: 4.9.2024 15:57

10 metrede iki kez kaza yaptı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile sürttüğü motosikletiyle kaza yapan sürücü, işe yetişmek için aceleyle motosikletine binip yola çıktığı sırada bir başka otomobile çarparak yaralandı.

İHA
10 metrede iki kez kaza yaptı!

Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi'nde seyir halindeki Mesut Çikioğlu'nun kullandığı motosiklet, Güneylioğlu Caddesi kavşağını geçtiği sırada sağından geçmek istediği otomobilin direksiyonunu sağa kırması sonucu otomobilin sağ tarafına sürtünerek devrildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan motosiklet sürücüsü, işe geç kaldığını belirterek motosikletine binip yola fırlayınca aynı istikamette gitmekte olan Yasemin Ceylan'ın kullandığı otomobilin sağ ön kapı ve aynasına çarparak ikinci kez kaza yaptı.

Motosiklet sürücüsünün yaptığı ilk kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ikinci kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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10 metrede iki kez kaza yaptı!
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