10 milyon lira değerinde ‘balina kusmuğu’ ele geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla yurda sokulan ambergris maddesinin kaçakçılık faaliyetinde bulunan kişilerin Mersin'de pazarlamaya çalışıldığı yönünde bilgi elde edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Mersin'de ele geçirilen 10 milyon TL değerindeki 'balina kusmuğu' kamerada!

KOM ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli şahsa ait araç ile şahsın söz konusu maddeyi sakladığı anlaşılan ikamette yapılan aramalarda piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon Türk lirası civarında olduğu tahmin edilen 42 kilo 750 gram ambergris ele geçirildi.

Olayla ilgili F.A. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.