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Giriş Tarihi: 25.11.2021 08:55 Son Güncelleme: 25.11.2021 08:58

10 milyon liralık "Man in the middle" vurgunu

EMİR SOMER EMİR SOMER
10 milyon liralık Man in the middle vurgunu

Man In The Middle (Aradaki Adam) yönetimini kullanarak çok sayıda firmayı 10 milyon lira dolandıran 12 kişilik bir çete çökertildi.

Operasyonu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. 12 kişilik bir dolandırıcılık çetesi, uluslararası ticaret yapan firmaların mail hesaplarını hackleyerek ele geçirdi. Ödemeleri yapacak firmalara "Banka hesap numaralarımız değişti" diyerek kendi hesap numaralarını gönderen çete üyeleri Man In The Middle (Aradaki Adam) isimli dolandırıcılık yöntemiyle paraları kendi hesaplarına aktarılmasını sağladı. Çetenin üyeleri çok sayıda firmayı mağdur etti. Peş peşe gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldı.

İstanbul’da “aradaki adam” yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun | Video

DÖRT FİRARİ ÇETE ÜYESİ ARANIYOR

İstanbul Emniyeti Siber Polisleri'nin tespitlerine göre çetenin üyeleri dokuz milyon 500 bin lira vurgun yaptı. Çete üyelerine yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bir miktar para ve dijital materyaller ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan dört firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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10 milyon liralık "Man in the middle" vurgunu
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