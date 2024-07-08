10 milyon liralık sahte parfüm baskını… Bir depoda ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi'nde sahte parfüm imal edilen bir depoya yönelik operasyon düzenledi. Bir kişi "Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı ünlü markalara ait 31 bin 760 adet satılıp piyasaya sürülmek üzere dolumu tamamlanmış sahte parfüm, 309 bin 815 boş parfüm kutusu ve kapağı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu ifade edildi.