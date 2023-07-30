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Giriş Tarihi: 30.7.2023

10 milyonluk hırsızlık yapan çete yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
10 milyonluk hırsızlık yapan çete yakalandı
İstanbul'da Başakşehir-Esenyurt- Büyükçekmece ilçelerinde 12-21 Temmuz tarihlerinde meydana gelen ev-işyeri ve otomobil hırsızlıkları üzerine başlatılan soruşturmada organize bir hırsızlık çetesi tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçeşehir'de soyulan bir kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde hırsızların, levye ile 12 dakika boyunca uğraşarak içeri girdiği, içerideki tüm ziynet eşyalarını yanlarında getirdikleri torbalara koyarak kaçtıkları görüldü. Cumhuriyet savcılığı izniyle harekete geçen Hırsızlık Büro ekipleri 7 adrese yaptığı baskınlarda Ömer Y. (23), Mükail K. (25) ve Muhammet O.'yu (19) yakalarken, aramada kurusıkıdan bozma bir tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin 4 oto, 5 işyeri, bir ev olmak üzere toplam 10 hırsızlık olayından toplam 10 milyon lira değerinde vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerden Mükail K.'nın 27, Ömer Y.'nin 12, Muhammet O.'nun 20 suç kaydı olduğu belirlendi. 3 şüpheli tutuklandı.

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10 milyonluk hırsızlık yapan çete yakalandı
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