10 milyonluk sayaç aldatmacası

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri; kimliği belirsiz şüphelilerin il genelinde, doğal gaz, elektrik ve su sayaçlarına usülsüz şekilde müdahale ederek haksız kazanç sağlayıp devlet kurumlarını dolandırdığı ihbarını aldı.

Gaziosmanpaşa'da 110 mesken ve 3 iş yerine ait doğalgaz, elektrik ve su sayacına müdahale yoluyla devlet kurumlarının zarara uğratıldığı belirlendi. Bugüne kadar yürütülen en geniş çaplı operasyonlardan birini hayata geçiren JASAT, iki aylık çalışmaların ardından sayaçlarına müdahale edilmiş 113 kişinin ifadelerinden yola çıkarak F.E. ve V.E. isimli iki şüpheliye yönelik baskın düzenledi. F.E. ve V.E. yakalanırken, suç işlerken kullandıkları; doğal gaz sayacı, 44 kullanılmamış mühür, 34 kullanılmış mühür ve çok sayıda malzemeye de el konuldu.

Sayaçlara müdahale ettiği belirlenen ikilinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ederken, yapılan operasyon ile sadece İstanbul'da yıllık yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının önüne geçildiği belirtildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.