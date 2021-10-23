’10 Numara Yağ’ baskını! Satarak piyasaya süremeden yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir, Bağcılar, Pendik ve Tuzla'da "Akaryakıt Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi.

Beş farklı adrese düzenlenen operasyonlar sonucunda "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan ve satılarak piyasaya sürülmeye hazırlanmış 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı değerlendirilen üç araca da el konuldu. Dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan dolayı yasal işlem yapıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.