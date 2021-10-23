Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri '10 Numara Yağ' baskını! Satarak piyasaya süremeden yakalandılar
Giriş Tarihi: 23.10.2021 08:52 Son Güncelleme: 23.10.2021 09:24

'10 Numara Yağ' baskını! Satarak piyasaya süremeden yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
’10 Numara Yağ’ baskını! Satarak piyasaya süremeden yakalandılar

İstanbul Kaçakçılık Polisleri; dört ilçede beş adrese “Kaçak Akaryakıt” operasyonu düzenledi. Dört kişi gözaltına alındı. “10 Numara Yağ” olarak adlandırılan ve satılarak piyasaya sürülmeye hazırlanmış 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir, Bağcılar, Pendik ve Tuzla'da "Akaryakıt Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi.

Beş farklı adrese düzenlenen operasyonlar sonucunda "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan ve satılarak piyasaya sürülmeye hazırlanmış 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı değerlendirilen üç araca da el konuldu. Dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan dolayı yasal işlem yapıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
'10 Numara Yağ' baskını! Satarak piyasaya süremeden yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA