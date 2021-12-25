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Giriş Tarihi: 25.12.2021 13:16 Son Güncelleme: 25.12.2021 13:28

10 saniyede 45 bin TL’lik hırsızlık

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10 saniyede 45 bin TL’lik hırsızlık

Konya’da park halindeki hafif ticari aracın camını kıran şüpheli, 10 saniye içerisinde 45 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı. 15 kilometrelik güzergahta kamera incelemesi yapan polis, şüpheliler C.P. ve F.P.'yi yakaladı. Her iki şüphelide tutuklandı.

Merkez Karatay İlçesi Akabe Mahallesinde meydana gelen olayda, motosikletleri ile park halinde bulunan N.M.'ye ait hafif ticari aracın yanına gelen iki şüpheliden biri aracın yanına gelip camı kırdı. Daha sonra kapıyı açan şüpheli 10 saniye içerisinde çantadaki 45 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

10 saniyede 45 bin TL’lik hırsızlık | Video

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 15 kilometrelik güzergahta güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Şüphelilerin son olarak Çatalhüyük Mahallesinde olduğun tespit etti. Bölgede araştırmalarını derinleştiren polis, şüpheliler C.P. ve F.P.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklandı.

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10 saniyede 45 bin TL’lik hırsızlık
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