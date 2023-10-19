10 saniyede diyabet teşhisi

Diyabetle ilgili yapılan bir araştırma, akıllı telefonlardaki ses teknolojisini yapay zekâ ile birleştiren yeni bir yöntemle, 10 saniyede "diyabet" tanısı konulabileceğini ortaya koydu. Yazılım çözümleri üstüne çalışan Klick Labs'tan araştırmacıların geliştirdiği yeni yöntemle, akıllı telefona alınan 6 ila 10 saniyelik ses kaydıyla "diyabet" tanısı konulabildiği belirlendi.Uzman araştırmacılar, 18 binin üzerindeki ses kaydından tip 2 diyabet hastalarını diğerlerinden ayırmak için 14 ses özelliğini analiz etti. İnsan kulağının algılayamayacağı bir dizi ses özelliğini inceleyen araştırmacılar, bu seslerdeki sinyalleri de işleyerek tip 2 hastalığının seste neden olduğu değişiklikleri tespit etti. Söz konusu yapay zekâ modelinin doğru teşhis oranı kadınlarda yüzde 89, erkeklerde yüzde 86 olarak ölçüldü. Araştırmanın başyazarı Jaycee Kaufman, çalışmanın, tip 2 hastalığı olan ve olmayan bireyler arasındaki belirgin ses farklarına dikkat çekti.