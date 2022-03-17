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Giriş Tarihi: 17.3.2022 12:19 Son Güncelleme: 17.3.2022 12:56

10 şüphelinin bilgilerini sızdıran FETÖ’cülerin cezasını istinaf onadı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
10 şüphelinin bilgilerini sızdıran FETÖ’cülerin cezasını istinaf onadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), avukatlar aracılığıyla rüşvet verilen katip üzerinden kendi üyelerinin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör örgütü şüphelisinin soruşturma ve yakalama kararlarını sızdırmasına ilişkin elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın mahkum edildiği dava istinaf mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü yetkilileri, 1 Temmuz 2016 ile 15 Ocak 2019 arasında Malatya Doğanşehir Adliyesi'nde yakalama ve soruşturmalara ilişkin sorgulamaların orantısız şekilde arttığını fark etti. İlçe adliyesinin iş yoğunluğu dikkate alındığında sorgulama işlemlerini olağan dışı bulan yetkililerin araştırması sonucu, yakalama bürosu yetkisiyle 8 bin 918, ilamat ve infaz bürosu yetkisiyle 5 bin 781 olmak üzere 14 bin 699 sorgulama yapıldığı tespit edildi. Bu işlemin 9 bin 830 farklı kimlik numarasıyla yapıldığını ortaya çıkaran yetkililer, sorgulanan şüphelilerden 5 bin 738'inin FETÖ, 28'inin PKK, 2'sinin DHKP-C, 4'ünün ise terör örgütü MKP bağlantılı kişiler olduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında, rüşvet karşılığında Nazif Gürkan Şen, ona usulsüz sorgulama yaptıran Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, kardeşleri Yaşar ve Musa Şeker ile avukatlar Hilal Kamacı, Betül Fırat ve Hasan Hüseyin Zedef tutuklandı.

GÜLEN'İN AVUKATI DA ARALARINDA
Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonunda örgüt elebaşı Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, 'Zincirleme şekilde rüşvet vermekten' 17 yıl 6 ay, 'Gizliliği ihlalden' 2 yıl 6 ay ve 'Suçluyu kayırma' suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu suçlardan Şeker'e toplam 35 yıl hapis cezası verildi. Aynı suçlardan Musa Şeker 28 yıl 9 ay, eski icra dairesi katibi Yaşar Şeker 29 yıl 4 ay 15 gün, avukat Hilal Kamacı da 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Rüşvet karşılığında örgüt avukatlarına bilgi veren katip Nazif Gürkan Şen ise aynı suçlardan 32 yıl 1 ay, başka bir mahkemede FETÖ üyeliğinden yargılaması süren avukat Betül Fırat da 'Gizliliği ihlalden' 2 yıl 6 ay, 'Suçluyu kayırmadan' 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İSTİNAF CEZALARI ONADI
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, 29 Eylül 2021'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesince tamamlandı. Verilen kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin ise yerinde olduğu belirtildi.

MAHKEMENİN VERDİĞİ KARAR YERİNDE
Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı bildirilen kararda, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının yerinde olduğu ifade edildi. İlk derece mahkemesi hükmü hukuka uygun bularak, istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.Temyiz incelemesi için dosya, Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.

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10 şüphelinin bilgilerini sızdıran FETÖ’cülerin cezasını istinaf onadı
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