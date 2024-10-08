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Giriş Tarihi: 8.10.2024 12:36 Son Güncelleme: 8.10.2024 12:45

10 ton kaçak iplikle yakaladılar

İstanbul’da düzenlenen operasyonda ülkemize kaçak yollarla sokularak satışa hazırlanan ve piyasa değeri 30 milyon lira olan 10 ton kaçak polyester iplik ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
10 ton kaçak iplikle yakaladılar

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa İlçesinde ülkemize kaçak yollardan getirildiği belirlenen polyester ipliklerin satılarak piyasaya sürüleceğini tespit etti ve söz konusu adrese yönelik operasyon düzenledi.

Bir kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri 30 milyon lira olan ve koliler içerisinde paketlenmiş halde 10 ton polyester iplik ele geçirildi.

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10 ton kaçak iplikle yakaladılar
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