10 tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar...

İstanbul'un Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli İlçeleri'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 272 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak baskın düzenlenen adreslerde bir kilo 502 gram Metamfetamin maddesi, yedi kilo 400 gram sentetik sıvı, 3.2 kilogram Esrar maddesi, bir kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram Kokain maddesi, sekiz gram Hint Keneviri tohumu, sekiz gram Eroin maddesi, 204 sentetik hap, peçetelere emdirilmiş vaziyette 20 adet AM-2201 maddesi, 13 kilogram katkı maddesi, üç ruhsatsız tabanca, üç şarjör, 94 mermi, 11 hassas terazi, 868 bin 550 lira, dokuz bin 260 dolar ve iki bin 860 euro ele geçirildi.