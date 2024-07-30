10 ülkeden 93 Türk ve Arap sanatçılar Filistin için bir araya geldi

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde Türk Arap Sanat Evi, Türk Arap Derneği ve Arap Topluluğu Birliği tarafından düzenlenen "Türk-Arap Sanatçıları Buluşması-4" etkinliğine 10 ülkeden yurt içi ve yurt dışından 93 sanatçı ve sanatsever katıldı. Resim, fotoğraf ve seramik gibi eserlerin yer aldığı serginin yanı sıra resim atölyesi, müzik ve şiir dinletisi gibi etkinliklere de ev sahipliği yapan program kapsamında Filistin için dualar edildi.

SANATÇILARLA FİLİSTİN KONUSU GÜNDEME ALINDI

Türk Arap Derneği Başkanı Metin Turan, Türk ve Arap sanatçıları bir araya getirmek amacıyla düzenledikleri programa ressam, fotoğrafçı ve şairlerden oluşan sanatçıların katıldığını söyledi. Ev sahipliği yapan Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'ne teşekkür eden Turan, "Gündemimizde tabii ki Gazze ve Arap dünyası var. Türk ve Arap sanatçılarımızla birlikte burada resimleri sergiledik. Ayrıca tabii ki Filistin konusunu gündeme aldık. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 16 ressam, 3 de fotoğrafçımız katılıyor ve Gazze'deki yaşanan olayları protesto etmek için burada özel bir yerimiz var. Etkinlikler kapsamında Türk ve Filistinli sanatçıların, eserleriyle dünyaya bir mesaj vermek istedik" dedi.

RESSAM EYLÜL DURU TABLOMU İKİNCİ NEKBE OLARAK ADLANDIRDIM

Ressam Eylül Duru, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı bir farkındalık oluşturması için Uluslararası Türk Arap karma resim sergisine katıldığını belirterek, "Yaşanan soykırımı resimlerimde anlatmak istedim. Soykırıma hayır diyorum, barışa evet diyorum. Nekbe, Filistinliler için bir soykırımdı. Şu an yaşananları Filistinliler 'İkinci Nekbe' olarak adlandırmışlar ve ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla masum insan hayatını kaybetti. Bir an önce soykırımın durmasını ve barışın gelmesini diliyorum. Sergide toplam dört eserim var. Satıştaki bütün eserlerimi Gazze'ye bağışlıyorum. Barış dolu bir dünya diliyorum." Şeklinde konuştu.

"FİLİSTİN VE KUDÜS ÇOCUKLARI İÇİN ÜÇ TABLO YAPTIM"

Suriye asıllı seramik ve resim sanatçısı Emel Sabah ise Türkiye'ye 10 sene önce her şeyini kaybettikten sonra Arapça öğretmeni olarak geldiğini, halen öğrencilerine ders vermeye devam ettiğini belirterek, "Çocukları çok seviyorum, eserlerimi onlar için yapıyorum. İstanbul'u da memleketim gibi çok severim. Seramik, resim ve tablolarımı çocuklar için yapıyorum .İstanbul'da 20'ye yakın sergide eserlerini sanatseverlerle buluşturdum. İlk özel sergimin adı Turkuazdı, Türkler bu sergiye geldiler ve çok beğendiler. Bu yüzden yani devam ediyorum. Aslında şiir de yazıyorum fakat yabancı dil dersi almadım. Bazen anlamıyorlar, bu yüzden ben de resim yapmaya başladım. 10 yılda 70'e yakın resim tablosu yaptım. Sergide yer alan Ayasofya adlı tablomu çok seviyorum. Mesajımı eserlerimle vermeye çalışıyorum. Filistin'de yaşananlar çok büyük bir acı her şeyini kaybeden insanların yaşadıklarını kendimden biliyorum. ve orada yaşananlara çok üzülüyorum. Filistin ve Kudüs için 3 tablo yaptım. oradaki zulümün sona ermesi için dua ediyorum" dedi.