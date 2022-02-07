10 yaşında badminton ile tanıştı, hedefi olimpiyatta altın madalya

Elazığ'da yaşayan Aliye Demirbağ, 10 yaşında ortaokulda beden eğitimi hocası sayesinde badminton ile tanıştı. Çevresinin 'kız çocuğudur, okulunu okusun, bu branşı kimse tanımıyor' demesine aldırış etmeden ailesinin desteğiyle çalışan Demirbağ, ilk derecesini 11 yaşında 13 yaş altı Türkiye şampiyonasında üçüncülük ile elde ederek milli takıma seçildi.

Yurtiçinde ve yurtdışında birçok derece kazanan Demirbağ'ın 100'ün üzerine kupa ve madalyası bulunuyor. Demirbağ, olimpiyat için puan turnuvalarına katılarak son olarak Kiev'de yapılan Victor Ukrayna Açık Badminton Turnuvası'nda şampiyon olup önemli bir derece elde etti. İki buçuk yıldır Elazığ Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan Aliye Demirbağ, 2024 olimpiyatları için çalışmalarını sürdürürken hedefi olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip altın madalya ile dönmek.

"HEDEFİM DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU"

Milli Badmintoncu Aliye Demirbağ, Badminton ile 10 yaşında ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yaptığı seçmeler sonucunda tanıştığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Daha sonra şu an çalıştığım milli takım antrenörleri ile yolumuza devam ettik. İlk derecemi 11 yaşında 13 yaş altı Türkiye şampiyonasında üçüncü olarak kazandım. Sonrasında balkan şampiyonasında şampiyonluğu elde ettim. 2011'den beri 13, 15, 17 ve 19 yaşa kadar Türkiye ve Balkan şampiyonluğu elde ettim. Büyüklere geçmeden önce 2014'te gençlik olimpiyatlarında ülkemizi bu branşta temsil eden tek bayan sporcu oldum. 2015 yılında Polonya Lublin'de yapılan Avrupa şampiyonasında üçüncülük elde ettim. Büyüklerde de birçok olimpiyat kota turnuvalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülükler elde ettim. En son Ukrayna Kiev'de yapılan olimpiyat eleme puan turnuvasında da Dünya klasmanında çok iyi bir yere yerleştim. Hedefimiz Dünya ve Avrupa şampiyonasından sonra 2024 olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."