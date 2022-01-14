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Giriş Tarihi: 14.1.2022 16:45 Son Güncelleme: 14.1.2022 17:03

Yalova'da çok acı olay: 10 yaşındaki Aysel...

ÖZGÜR YILDIZ ÖZGÜR YILDIZ
Yalova’da çok acı olay: 10 yaşındaki Aysel...

Yalova’da sabah okula gitmek için evden çıkan 10 yaşındaki Aysel Şendirekler, geri manevra yapan Yalova Belediyesine ait çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Sabah okula gitmek için evinden çıkan Müfettiş Hamdi Girgin ilköğretim okulu dördüncü sınıf öğrencisi küçük kız, Çağdaş sokağın başına geldiğinde o sırada geri geri manevra yapan Ahmet Tanju Gürleş'in kullandığı Yalova belediyesine ait çöp kamyonunun altında kaldı.

Çöp kamyonunun altında kalan küçük Aysel'den geriye bu görüntüler kaldı | Video

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede ağır yaralı olduğu tespit edilen, kız, önce Yalova'daki özel bir hastaneye, daha sonra ise Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

YAPILAN MÜDAHALELER YETMEDİ
Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alınan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Emniyete giden çöp kamyonu sürücüsü Ahmet Tanju Gürleş polise teslim oldu. Minik Aysel'den geriye sosyal medya hesabında paylaşılan yemek ve okul duası ettiği görüntüler yürek burktu.

Kamyon şoförü Gürleş ise sosyal medya hesabında çöp kamyonunu kullanırken, "Allah kazasız belasız günler nasip etsin" şeklindeki paylaşımı da dikkat çekti.

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Yalova'da çok acı olay: 10 yaşındaki Aysel...
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