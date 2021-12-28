10 yaşındaki Azra’nın kabusu! Eğlenmek isterken hayatı alt üst oldu

AYAĞI KISA KALACAK

Azra'nın ayağında 2 Cm'lik bir kısalık oluşurken, psikolojik sorunlar yaşayan küçük kız, geceleri çığlık atarak uyanmaya ve kabuslar görmeye başladı. 11 yaşındaki Azra'nın fiziki tedavisi yanına psikolojik tedavisi de eklendi. Zor günleri atlamaya çalışan Azra'nın geçtiğimiz Haziran ayında ikinci ameliyatını oldu. Bacağından çıkarılan platin sonrası yeniden yatağa bağlı kalan Azra, bu ameliyat nedeniyle tüm yazı hareketsiz bir şekilde evde geçirmek zorunda kaldı.

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATILDI

Pandemi nedeniyle yalnız geçirdiği bu dönemde fiziki olarak yaşadığı sıkıntıları bir yenisi eklendi. Küçük kızın, omurgada eğrilik oluştu ve oluşan bu eğiklik artarak devam etti. Eklenen bu sıkıntı sonrası 12 yaşındaki küçük kızın yeniden bir ameliyat olması gerektiği belirlendi. Doktorlar, Azra'nın gelişim çağında olduğu için bacağında meydana gelen bu kısalığın giderek artacağını söylerken, aile Azra'nın başına gelen vahim olay nedeniyle avukatları Eşref Çalışır aracılığıyla hukuki mücadele başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan avukat Çalışır, Azra'nın yaralanmasına neden olan etkinlik sahibi şirket yetkililerinin cezalandırılmasını istedi.