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Giriş Tarihi: 5.8.2023 16:35 Son Güncelleme: 5.8.2023 16:51

10 yaşındaki Beyza Nur kas hastalığına yenildi

Kocaeli İzmit ilçesi Topçular Mahallesinde oturan Oğuz ailesinin henüz 10 yaşındaki minik kızları Beyza Nur, doğduğu günden bu yana mücadele ettiği kas rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

ABBAS ÇAKAR
10 yaşındaki Beyza Nur kas hastalığına yenildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı Umut Kent Sitesinde ikamet eden bölgenin sevilen ailelerinden Büyükşehir Belediyesi Halinin tanınan esnaflarından Murat Oğuz ve Fatma Oğuz çiftinin 3 evladından biri olan10 yaşındaki Beyza Nur Oğuz, doğuştan kas hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Beyza Nur'un acı haberi sevenlerini derinden üzdü. Beyza Nur Oğuz'un cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Topçular Necati Bey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beyza Nur, Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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10 yaşındaki Beyza Nur kas hastalığına yenildi
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