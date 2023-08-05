10 yaşındaki Beyza Nur kas hastalığına yenildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı Umut Kent Sitesinde ikamet eden bölgenin sevilen ailelerinden Büyükşehir Belediyesi Halinin tanınan esnaflarından Murat Oğuz ve Fatma Oğuz çiftinin 3 evladından biri olan10 yaşındaki Beyza Nur Oğuz, doğuştan kas hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Beyza Nur'un acı haberi sevenlerini derinden üzdü. Beyza Nur Oğuz'un cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Topçular Necati Bey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beyza Nur, Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.