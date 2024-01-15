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Giriş Tarihi: 16.1.2024

10 yaşındaki çocuk babasını ve misafiri vurdu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
10 yaşındaki çocuk babasını ve misafiri vurdu
Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde bulunan apartmanının 10. katında oturan 10 yaşındaki Y.K., babasının ruhsatlı tabancasını sakladığı yerden buldu. Tabancayı alarak oturma odasına gelen Y.K.'nın tabancayla oynadığını gören baba N.K., tabancayı oğlunun elinden almak istedi. Bu sırada tabancanın kazara ateş alması üzerine baba N.K. elinden , evde bulunan misafir M.A. ise bacağından vuruldu. Yaralanan baba ile misafir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karakola götürülen çocuk, ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

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10 yaşındaki çocuk babasını ve misafiri vurdu
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