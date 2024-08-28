10 yaşındaki Emir gürültü kurbanı oldu

Gaziantep'te mahalle manavı, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ı gürültü yaptığı gerekçesiyle silahla ateş ederek öldürdü. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Manav işleten M.T. sokakta oynayan 5'inci sınıf öğrencisi Emir Baki Bayındır'ın oyun oynarken çıkardığı sesten rahatsız oldu. Sinirlerine hâkim olamayan manav M.T. dükkânında bulundurduğu pompalı tüfekle küçük çocuğa ateş açtı. Bayındır kanlar içerisinde yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından katil zanlısı M.T. yakalanarak sorguya alındı.