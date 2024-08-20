10 yaşındaki kızını öldürüp canına kıydı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bunalıma giren 49 yaşındaki Ömür Özfidan önce 10 yaşındaki kızını öldürdü, ardından yaşamına son verdi. Olay, Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Ömür Özfidan ve kızı Ayten Gül Özfidan'dan bir süredir haber alamayan yakınları merak edip kontrol etmek için evlerine gitti. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla eve giren yakınları, Ömür Özfidan'ı mutfakta iple tavandaki kancaya asılı, kızını ise yerde hareketsiz halde buldu. Baba-kızın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Eşiyle bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen Özfidan'ın kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi.