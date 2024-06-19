10 yaşındaki Seyfi maganda kurbanı oldu

Ankara'da iki hafta önce düğünde havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Seyfi Sarooğlu, yaşam mücadelesini kaybetti. Sincan ilçesi Boyabası Mahallesi'nde 15 gün önce gerçekleştirilen bir düğünde eğlencenin yerini silahlar aldı. Gelin almak için davetlilerin geldiği sırada pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu çıkan saçmalar Seyfi Sarıoğlu'na isabet etti. Kanlar içinde kalan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. 15 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Seyfi Sarıoğlu dün hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.