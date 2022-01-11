10 yıl kaçtı, kurtulamadı

Mersin'de önceki gün eski nişanlısı tarafından sokak ortasında 11 kurşunla katledilen 24 yaşındaki Raziye Oskay'ın yıllardır ölümden kaçtığı ortaya çıktı. Bir hukuk bürosunda çalışan Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Raziye Oskay, işe gitmek için evden çıktı. Barış Can U., eski nişanlısının yolunu kesti ve bir anda silahını ateşledi. Kurşunların isabet ettiği genç kız, kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Raziye doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Barış Can U. tutuklanırken, genç yaşında hayattan koparılan Raziye'nin ailesi yasa boğuldu. SABAH'a konuşan Raziye'nin avukat kuzeni Meftun Uludoğan, katilin, genç kızın hayatını kâbusa çevirdiğini, sonunda bu kâbusun ölümle bittiğini söyledi. "Raziye'ye lise yıllarından beri takıntılı olan bir adamdı. Yaklaşık 10 yıldır peşini bırakmadı. Tehditler, şantajlarla kızı yanında tutmak istedi" sözlerini kullanan Uludoğan, "belki düzelir" diyerek Raziye'nin geçen yıl nişanlanmayı kabul ettiğini, ancak 6 ay sonra nişanı attığını, aylarca İstanbul'da kaldığını ve buradaki adresinin de deşifre olmasıyla tekrar Mersin'e döndüğünü ifade etti.