10 yıl önceki cinayetin intikamı salepçide

İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün seyyar satıcıdan salep aldığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Murat Fırat Canlı (39) hayatını kaybetti, salepçi Hasan Karakaya da kolundan yaralandı. Canlı'nın 'kasten öldürme' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet gibi benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, bir süre önce de tutuklu bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Öte yandan saldırıda öldürülen Canlı'nın, 2012'de İstanbul Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada Tahsin Pınar'ı (31) göğsünden vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetin intikam amaçlı işlenmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiren polis her yerde şüphelileri arıyor.