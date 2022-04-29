10 yıl sahte kimlikle dolaştı, havalimanında yakayı ele verdi

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan günü Murat Berber isminle düzenlenmiş bir kimlikle yurtdışına gitmek için havalimanına gelen yolcuyu yaptığı güvenlik kontroller sırasında durdurdu.

Polis ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında yolcunun kimliğinin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine yapılan parmak izi kontrolünde gerçek kimliğinin Şevki B., olduğu tespit edildi.

Trabzon'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirtilen Şevki B., yapılan ilk sorgusunda 10 yıldır bu sahte kimlikle dolaştığını, havalimanı ve diğer polis kontrol noktalarından sorunsuz bir şekilde geçiş yaptığını ifade etti

Hakkında 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Şevki B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.