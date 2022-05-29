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Giriş Tarihi: 29.5.2022 14:48 Son Güncelleme: 29.5.2022 15:04

10 yıl sonra 50 bin stevya fidanı toprak buluştu

SUAT SALGIN
10 yıl sonra 50 bin stevya fidanı toprak buluştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ‘Şekerotu’ olarak da isimlendirilen 50 bin stevya fidanı toprakla buluşturuldu.

Burhaniye'de 2013 yılında gerçekleşen Stevya Konferansı 10 yıllık adaptasyon sürecini tamamlayan 50 bin şekerotu fidanı; Stevia Derneği, Ayvalık Kent Konsey ile stevya girişimcileri Emincan Sakallı ve Sıla Büyükçıvgın'ın öncülüğünde Balıkesir İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, Ayvalık İlçe Tarım Müdürü Volkan Oral'ın da katılımıyla Ayvalık'ın Tellikavak mevkiindeki bir tarlada toprakla buluşturuldu.

Balıkesir genelinde sürdürülen gastronomi programını desteklediği belirtilen çalışma dahilinde; bölgenin endemik faunasına paralel olarak zirai alanda da Sürdürülebilir Tıbbi ve Aromatik odaklı tarımın önünün açılmasının da hedeflendiği öğrenildi.

Girişimcilerden Sıla Büyükçıvgın, stevyanın şekersiz beslenmek isteyenler ya da şeker kullanamayanlar için sıfır kalorili bir bitki olduğunu vurgulayarak, "Bugün çok heyecanlıyız. Stevyaları ekiyoruz. 2 buçuk, üç ay sonra hasatını yapacağız. Sonrasında stevyaları kurutarak kullanımını sağlayabileceğiz. Bizim stevya ektiğimiz ikinci tarlamız. Geçen yıl bu ürünü iç pazara satmıştık. İlk kez ekilen tarlalarda az bir mahsul elde ediliyor ama ikinci yılda hasat son derece verimli oluyor. Stevya, şekersiz beslenmek isteyenler ya da sağlık açısından şeker kullanması sorunlu olanlar için geleceğin ürünüdür." dedi.

Stevia Derneği Başkanı Selahattin Güvenç de, tüm dünyanın peşinde olduğu doğal bir tatlandırıcı olan stevyanın alternatifi olmadığını savunarak, "Bu üründe, glikozun verdiği zararların hiç biri yoktur. Hatta glikoz ile stevyanın molekül yapısı bile birbirinden çok farklıdır. Dünya genelinde ülkeler geliştikçe ve kalkındıkça bu ürüne yöneliyor. Ama kalkınmamış, geri kalmış ülkeler mecburen glikoz kullanmaya devam ediyor" dedi.
Stevyanın gelecekte çok büyük ticari başarıları yakalayacağını vurgulayan, Güvenç, "Şu anda profesyonelce stevya ekstrakını üreten Antalya'da üç profesörün kurduğu bir firmamız var. Çaykur'daki üretim de inşallah bu yıl faaliyete geçecek. Bu yönde bir özel sektör firması ile Tarım Bakanlığı anlaşma noktasındalar. İzmir'de bir ekstraksiyon tesisi kuruluyor. Bu da sanayi tipi bir üretim yapacak. Bunun yanı sıra da yurt dışından birçok ülke bizden stevya yaprağı istiyor. Biz bu yaprakları elimizde stok fazlaysa ve mecbur kalırsak gönderiyoruz. Çünkü biz, mümkün olduğunca ürünümüzün katma değeri ülkemizde kalsın istiyoruz. Mesela geçen yıl dondurma sektörü de ilk kez stevya ile tatlandırılmış dondurma ürettiler. İnanın sabahtan beri bir dondurma üreticisi arayarak ekstrak istiyor. Bu ekstrakların üzerinde de arge çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki dönemlerde stevya birçok üretim sektöründe de hammadde olarak kullanılabilecek" diye konuştu.

Öte yandan; bölgede tarih, ziraat, biyoloji ve gıda mühendisliği alanlarında 26 yıldan bu yana çeşitli projeleri yürüten akademisyenlerden oluşan stevya teknik ekibinin, önümüzdeki süreçte de; Ayvalık'ta doğal habitat ve endemik ürünlerin tespiti ve bu tespitlerin ışığında hazırlanacak projelerle Ayvalık'ta doğal endemik ürünlerin tanzim ve mevzuatlarının belirlenerek bölge ekonomisiyle istihdam alanlarında ivme kazandırılmasının amaçlandığı da gelen bilgiler arasında…

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