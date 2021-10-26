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Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:13 Son Güncelleme: 26.10.2021 10:20

10 yıl sonra nadide eserler sanatseverlerle buluşuyor

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
10 yıl sonra nadide eserler sanatseverlerle buluşuyor

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 10 yıl aradan sonra sanatseverlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın içindeki binasından yeni yapılan müzeye taşınmak için 10 yıldır bekleyen nadide eserler, ziyarete açılacak.

Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa ve Avni Lifji gibi değerli bir çok ressamın çalışmalarının da yer aldığı 13 bine yakın eser önümüzdeki günlerde sanatseverlere buluşacak. Dolmabahçe sarayı içinde hizmet veren İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Tophane'deki yeni binasında kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

10 yıl önce özel muhafazalı depolara kaldırılan sanat eserleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sanatseverlere sunulacak. 10 yıl boyunca konservasyondan geçirilen eserlerin bakım ve restorasyonları da tamamlandı. 1937 yılından beri Dolmabahçe Veliaht Dairesi'nde hizmet veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nca başlatılan restorasyon çalışmaları nedeniyle 2012 yılında kapatıldı. Eserler ise, müze kapatılmadan bir yıl önce yapılan Salıpazarı'ndaki 5 nolu antrepoya taşındı. Tüm eserlerin taşındığı antrepo, modern teknoloji kullanılarak, müzeye dönüştürüldü.

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10 yıl sonra nadide eserler sanatseverlerle buluşuyor
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