10 yıl süren maaş evliliği.... Farklı şehir, farklı hayat, resmi nikah

İstanbul'da bir garip boşanma davası yaşanıyor. '10 yıldır ayrı yaşadığım eşim ben öldükten sonra emekli maaşımı yemek için boşanmaya yanaşmıyor' diyen adam, Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Fatih'te yaşayan 65 yaşındaki Bayram B., uzun yıllardır Nezihat B. ile evliydi. İddiaya göre evliliklerinin ilerleyen zamanlarında ikili arasında anlaşmazlıklar başladı. Bayram B., evliliklerindeki bütün sorumlulukları yerine getirdiğini iyileşmenin aksine evliğin bitme noktasına geldiğini ileri sürdü.

10 YILDIR AYRI YAŞIYORLAR

Sorunları aşmayı başaramayan çift, evleri ayırma kararı aldı. Son 10 yıldır ayrı yaşayan ikili artık farklı şehirlerde bambaşka iki hayat sürüyordu. Bayram B., eşine boşanmak istediğini söylediğinde ise Nezihat B., 'Seni çok seviyorum, boşanmak istemiyorum' diyordu.

''EMEKLİ MAAŞIMI ALMAK İÇİN BOŞANMIYOR''

10 yıldır eşinden ayrı yaşayan Bayram B., geçtiğimiz ay İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçesinde, 'Evliliğimiz sadece resmi olarak devam ediyor. 10 yıldır ayrı yaşıyoruz. Tahammül noktasının çok üzerinde hareketler sergileyerek ortak yaşamı çekilmez hale sokmuştur. Kişiliğime yönelik çok ağır sözler sarf etmiş olup beni çok sevdiğini söyleyerek boşanmaya yanaşmamaktadır. Bunun sebebi ben öldükten sonra emekli maaşımı almak istemesidir. '' diyerek boşanma talebinde bulundu.