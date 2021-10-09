10 yıldır sağlıkla sanatı buluşturuyor

TÜRKİYE
'DE göz protezi yapan sınırlı sayıdaki usta arasında bulunan Ankaralı Adem
Uçar, 10 yıldan bu yana sağlıklısından neredeyse ayırt edilemeyecek protez gözler hazırlıyor. Uçar'ın Sıhhiye
'deki atölyesinde onlarca protez göz, göz kalıpları, silikonlar, boyalar ve protezleri yaparken kullandığı aletler dikkati çekiyor. Bir protez gözün yapımının 2-3 gün sürdüğünü ifade eden Uçar, öncelikle hastanın göz yuvasından ölçü aldıklarını, daha sonra mumdan prova yaparak gözün karşıya bakış noktasını ayarladıklarını aktardı. İşinin "tamamen bir yetenek" olduğunu söyleyen Uçar, bu işin sadece bir üretim olmadığını ifade ederek, "Biz bunu sağlığın sanatla birleştiği yer olarak tanımlıyoruz" dedi. AA