10 yıllık cinayeti jandarma çözdü

YURT DIŞINA KAÇMIŞLAR

Şüpheli şahıslar hakkında "Töre Saiki ile Öldürme ve Canavarca Hisle Öldürme" suçlamalarından yürütülen davada şüphelilerin evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanılmaması üzerine şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlardı. Daha sonra şüphelilerin çeşitli bankalardan konut, ihtiyaç kredisi ve kredi kartı talebinde bulunarak Suriye'ye kaçtıkları anlaşıldı. Bu olaydan sonra şüpheliler hakkında Interpol aracılığıyla aranmasına ilişkin kırmızı bülten çıkarılmış, uzun yıllar süren yargılama neticesinde mahkeme tarafından alınan kararla şahısların yakalama kararı, delil yetersizliğinden kaldırılmış ve dosya faili meçhul kalmıştı. Yargılama sonucunda dosyanın kapanacağını düşünen şüpheliler ise yasadışı yollardan yeniden Türkiye'ye dönüş yaparak normal yaşamlarına devam ettiler.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dosyanın yeniden açılması neticesinde yapılan incelemelerde şüpheli şahıslardan Abdullah A. ile Mehmet Fatih.A.'nın, olay gecesi cesetlerin bulunduğu bölgeye geldikleri tespit edilerek Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adı geçen şahıslar hakkında Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı çıkarılması sağlandı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kilis KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin Gaziantep ilinde oldukları tespit edildi. Şahısların saklanabileceği 5 ayrı adresin 45 günlük takibi neticesinde şüpheliler Gaziantep ilinde saklanmış oldukları apartmanın garaj bölümünden, kaçmaya çalıştıkları esnada yakalandı ve gözaltına alınarak Kilis'e getirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

OLAY

Gaziantep'te düğün hazırlığı için gittikleri gelinin ailesinin evinden ayrıldıktan sonra kaybolan anne, oğlu ve gelinin cesedi, Kilis'in Deliçay köyü yakınlarındaki Afrin Çayı'nın kenarında toprağa gömülü halde bulunmuştu. Cesetlerin Gaziantep'te 3 Mart'ta kaybolan Çağan Özoğlu (27) ve eşi Özlem Aslan Özoğlu'na (22) ait olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, aynı dönemde kaybolan yerel gazete sahibi anne Emine Düzkaya'nın cesedini de aramaya başlamış, arazi taramasında daha önce 2 cesedin bulunduğu yerin 20 metre uzağındaki kayanın altında gömülü vaziyette bir kadın cesedi daha bulunmuştu.