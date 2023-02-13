10 yıllık mucize

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan ve 10 yıllık evli Lütfiye (31) ile Mehmet Kuşat (35) çifti, ilk bebeklerini 7 aylıkken anne karnında, ikinci bebeklerini ise doğduktan 22 saat sonra kaybetti. Birkaç yıl aradan sonra yine hamile kalan genç anne, 4 aylıkken düşük yaptı. Lütfiye Kuşat 9 ay önce yine hamile olduğunu öğrendi. Doğum için 9 Şubat'a randevu verildi. Ancak depreme, 13'üncü kattaki evlerinde yakalandı.Yataktan karnının üstüne yuvarlanan Lütfiye Kuşat, bir kez daha bebeğini kaybetme korkusu yaşadı, eşine "Bizi kurtar" diye yalvardı. Yaşadıkları apartman yıkılmadı ama duvarları üzerlerine düştü. Binadan çıkmayı başaran çift, akrabaları tarafından İstanbul'a getirildi. Genç kadın planlandığı gibi 9 Şubat'ta doğum yaptı. Kuşat çifti çocuklarına Metehan ismini verdi.