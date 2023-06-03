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Giriş Tarihi: 4.6.2023

100 bin liralık mehir tehdidi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
100 bin liralık mehir tehdidi
İstanbul'da, İran uyruklu Ali S.'yi 4 yıl önce evlendiklerinde vermediğini öne sürdüğü 100 bin liralık mehir parasını almak için polis olarak tanıttığı kişi ile birlikte tehdit edip kimliğine el koyan Mina R. hakkında 22 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 8 ay önce İstanbul'a gelen Ali S.'nin 4 yıl önce boşandığı eski eşi Mina R., eski eşinin karşısına çıktı. Mina R., evlenecekleri sırada kendisine vaat edilen 100 bin liralık mehri almaya geldiğini söyledi. Ülkesinde dava açtığını söyleyen Mina R., polis olarak tanıttığı Davut K. ile birlikte Ali S.'nin kimliğine el koydu. İkili, "Parayı getir kimliğini al. Yoksa sana ve ailene zarar vereceğiz" dedi. Ali S. polis merkezine giderek şikâyetçi olunca Mina R. ve sahte polis Davut K. gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'yağma' suçları kapsamında 22 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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100 bin liralık mehir tehdidi
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