100 bin liralık ziynet eşyası çaldı… Yaşı 16, suç kaydı 21…

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe İlçesi'ne bağlı olan Aydın Evler Mahallesi'nde yaşanan bir hırsızlık olayı üzerine inceleme başlattı. Girdiği bir adresten 100 bin liralık ziynet eşyası çalan H.K. (16) yakalanarak gözaltına alındı.

H.K.'nın üzerinde çalıntı iki kadın çantası, 385 lira nakit para, çok sayıda ziynet eşyası ve bir kapı açma aparatı ele geçirildi. Farklı suçlardan dolayı toplamda 21 suç kaydı bulunan H.K. yasal işlemlerinin ardından "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.