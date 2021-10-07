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Giriş Tarihi: 7.10.2021 00:05

100 bin TL'lik kablo çalan şahıs yakalandı

İHA
100 bin TL’lik kablo çalan şahıs yakalandı

Kayseri’de 100 bin TL’lik kablo çalan hırsız, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kayseri'de 100 bin TL'lik kablo çalan hırsız, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 100 bin TL'lik kablo çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin R.S. (30) olduğu belirlendi. Ekipler, Melikgazi ilçesinde düzenledikleri operasyonla R.S.'yi saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Aramalarda ise suçta kullanılan satır, nacak, makas gibi aletler ve kablo ele geçirildi. Yapılan incelemelerde R.S.'nin 7 farklı dosyanın şüphelisi olduğu ve 100 bin TL'lik kablo çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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100 bin TL'lik kablo çalan şahıs yakalandı
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