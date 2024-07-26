100 dikiş atıldı

Bursa'da tarla sulamaya giden 54 yaşındaki emekli Kutbeddin Güneş, kangal köpeğinin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Başı, boynu, kulakları, ayakları ve parmakları paramparça olan 2 çocuk babasına 100'den fazla dikiş atıldı. "Tesadüfen hayattayım" diyen Güneş, "O esnada tarlanın yakınından geçen otomobildeki kişiler beni kurtardı, 112 çağırdı. Tesadüfen kurtuldum. Beni bu hale getiren köpeğin sahibinden şikâyetçiyim. Çok fazla başıboş köpek var. Köpeklerden dolayı insanlar geçemiyor. Yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi. Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Güneş'i gören tasmalı kangal köpeği bir anda saldırıya geçti. Neye uğradığını anlamayan talihsiz adam, köpek ile boğuşmaya başladı. Köpek yere yatırdığı Güneş'in başını, boynunu, kulağını, ayaklarını ve parmaklarını ısırdı. Güneş'in vücudunda derin yaralar oluştu. Kanlar içerisinde yere yığılan Güneş Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Köpeğin ve köpek sahibinin olay yerinde bulunmadığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor. DHA