100 dönümlük arsada mutlu son! Şehrin göbeğinde kalan dev arsa el değiştirdi

İstanbul Kadıköy'de Sahrayıcedit Mahallesi'nde bulunan ve iki kardeşe ait olan yaklaşık 100 bin metrekarelik (100 dönüm) dev arsa yıllardır boş duruyordu. Hakkında çok sayıda hikâye üretilen dev arsanın sahipleri ile Akkök Holding bünyesinde bulunan Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arasında ortaklık anlaşması imzalandı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan bildirime göre; iki ayrı parselde bulunan 13 bin 785 metrekare(arsa)ve 87 bin 20 metrekareden (tarla ve ev) oluşan toplam 100 bin metrekare arsa için Akiş ve Güray ortaklığı maliklerle anlaşmaya vardı.
Sözleşmeye konu edilecek karma projenin yapılması, projedeki bağımsız bölümlerin satılması/değerlendirilmesi ve sözleşmeye ilişkin tüm hak ve yükümlülüklerin müştereken ifa edilerek projenin tamamlanması amacıyla "Akiş Güray Adi Ortaklığı" kuruldu. Akiş Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı da alana yapılacak projeyi birlikte yürüteceği Güray Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Anonim Şirketi ile ortak şirket kurdu.
13 MİLYAR 750 MİLYON TL GELİR ELDE EDİLEBİLECEK
Değerlenme raporunda yaklaşık 13 Milyar 750 Milyon TL gelir elde edilmesi ön görülen projeden elde edilecek gelirin yüzde 48'i arsa sahiplerine kalan yüzde 52'lik kısmı ise şirkete ait olacak. Değerleme raporuna göre, alandan elde edilecek konutlardan yaklaşık 13 Milyar 85 Milyon TL, ticari alandan ise 665 Milyon TL gelir elde edilmesi öngörüldü.
90 BİN METRE KAREDEN FAZLA ALANA KONUT YAPILABİLECEK
İmar durumunda kısmen konut, ticari alan, sağlık ve kültürel alan olarak görülen 100 bin metrekarelik arsanın toplamda 43 bin 500 metre karesine konut yapılabiliyor. Ancak alandaki inşaat gabarisi 2.07 olduğundan yaklaşık 90 bin metrekarelik inşaat yapılabiliyor. Alanın yaklaşık 3 bin 834 metrekaresine ticari alan yapılabiliyor.