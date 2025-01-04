100 dönümlük arsada mutlu son! Şehrin göbeğinde kalan dev arsa el değiştirdi



Sözleşmeye konu edilecek karma projenin yapılması, projedeki bağımsız bölümlerin satılması/değerlendirilmesi ve sözleşmeye ilişkin tüm hak ve yükümlülüklerin müştereken ifa edilerek projenin tamamlanması amacıyla "Akiş Güray Adi Ortaklığı" kuruldu. Akiş Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı da alana yapılacak projeyi birlikte yürüteceği Güray Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Anonim Şirketi ile ortak şirket kurdu.

13 MİLYAR 750 MİLYON TL GELİR ELDE EDİLEBİLECEK

Değerlenme raporunda yaklaşık 13 Milyar 750 Milyon TL gelir elde edilmesi ön görülen projeden elde edilecek gelirin yüzde 48'i arsa sahiplerine kalan yüzde 52'lik kısmı ise şirkete ait olacak. Değerleme raporuna göre, alandan elde edilecek konutlardan yaklaşık 13 Milyar 85 Milyon TL, ticari alandan ise 665 Milyon TL gelir elde edilmesi öngörüldü.