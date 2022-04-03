100 kiloluk orkinosu 3 saatte tekneye çektiler

Antalya'da amatör olarak balık avcıları Gökhan Ersoy, Mehmet Ali Şerbetçi, Emre Şerbetçi ve Salp Bayyurt oltalarına takılan 100 kilo ağırlığındaki orkinos balığını 3 saatlik uğraşın ardından teknelerine alabildi. Dört arkadaş sabah erken saatlerde Antalya Balıkçı Barınağı'ndan hareket etti. Sıçan Adası açıklarında oltalarına dev bir balık takıldı. Bu dakikadan sonra orkinos ile balıkçılar arasında inanılmaz bir mücadele başladı.

20 KİLOMETRE SÜRÜKLEDİ

Orkinos balığı 4 balıkçının bulunduğu tekneyi 3 saatte Kemer Beldibi açıklarına kadar 20 kilometre sürükledi. Ancak balıkçılar vazgeçmedi. 3 saattin sonunda dev orkinosu yormayı başardılar. Balığı tekneye çekmeyi başardı. Ardından tekne Balıkçı Barınağı Limanı'na geri döndü. Yapılan ölçümde balığın 1.85 boyunda yaklaşık olarak da 100 kilo olduğu belirlendi.

KAMYONLA TAŞIDILAR

Dört arkadaş dev orkinosu battaniyelere sarılarak evde bulunan bir buzdolabına yerleştirdi. Gökhan Ersoy, "Sabah saat 05.00 vira bismillah dedik. 4 kişiydik. 5.45 gibi balık oltaya takıldı. 8.45 gibi de tekneye ancak alabildik. 3 saat mücadele ettik. 4 kişi sürekli değişerek balığı çektik. Biz normalde kuzu balığı tutmak istedik. Şahsımıza orkinos geldi. Balığın Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıt yaptırılması lazım. Şimdi dolaba koyduk, yarın kayıt yaptıracağız. Benim boyum 1.85 metre yanına yattığım zaman balık benden uzun. 100-110 kilo olduğunu düşünüyoruz. Bizi 5-6 kilometre sürükledi. Kemer Beldibi açıklarına kadar gittik" diyerek yaşadıkları mücadeleyi anlattı.