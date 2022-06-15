100 kiracı hayatlarının şokunu yaşadı: Fırsatçı ev sahibinden akılalmaz oyun

ASANSÖRDE KALDI EV SAHİBİNDEN ŞİKAYEÇİ OLDU

Asansörde mahur kaldığı ve ev sahibinin ilgilenmediği için şikayetçi aktaran Dudarık, "1 hafta önce bir akşam vakti evime çıkmak için asansöre bindim. Asansör arıza yaparak içinde mahsur kaldım. Annemi aradım oda binada bulanan komşulardan yardım istedi. Binada herhangi bir görevli olmadığı için bir süre bekledik ve komşulardan biri ev sahibini 4-5 kere uzun uzun aradı. Telefonlara dönüş yapmadı. Asansör ve bina ile ilgili bütün her şeyin sorumluluğu ev sahibinde herhangi bir yere telefon bırakmamış. Kendi imkanlarımla bir şekilde asansörden çıktım. Ev sahibi telefona tekrar bir dönüş bir dönüş yapmamış. Avukatım aracılığıyla ev sahibi hakkında bu konuda şikâyetçi oldum" dedi.

Bir ev sahibi kiracıyı evinden çıkarmak için kanunlar çerçevesinde uyguladığı yöntemler var. Kendi veya çocuklarının oturacağı yönünde beyanda bulursa ve bunu ispatlarsa tahliye işlemlerini başlatabilir. Bundan sonraki süreçte 3 yıl boyunca o evi kiraya veremez. Verirse çıkardığı kiracısına tazminat ödemek zorunda kalır.