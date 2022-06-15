100 kiracı hayatlarının şokunu yaşadı: Fırsatçı ev sahibinden akılalmaz oyun

Yenimahalle İlçesi Serhat Mahallesinde bulunan Huzurkent sitesinde yaşayan 100 kiracı ellerine ulaşan icra kâğıdı ile hayatlarının şokunu yaşadı. Ev sahibi İbrahim ve Necla T.'nin oğlu aracılığıyla kira hukukunda kiracı her kira döneminde mutlaka bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalaması artışı yapmak zorunda maddesinden yararlandı ve kiracılarla yapılan anlaşmanın yazılı olmamasını lehine kullanarak yeni dönem kirası dışında son 5 yılın farkını talep ederek avukatları aracılığıyla icra işlemlerini başlattı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Kiracılar olup biteni anlamak için ev sahibini aradıklarında ise; gerçek ortaya çıktı. Ev sahibi istediği zam oranını talep ederken evi boşatması durumunda icrayı durduracağı tehdidinde bulundu. Mağdurlardan Çetin Kartal,2017 yılında piyasa değeri üzerinde bin 350 TL karşılığında ve 4 yıl süreyle kiraya zam yapılmayacağı yönünde ev sahibi ile anlaşma sağladı. 5 yıl boyunca kira bedelini gününden 10 gün önce bankaya yatırmasına rağmen elinde 27 bin lira bedelli icra kâğıdı ile kalakaldı.
Yaşadığı mağduriyeti SABAH'a anlatan Çetin Kartal Dudarık, "2017 yılında piyasa fiyatının üzerinden bin 350 TL bedelli kiralık sözleşmesi imzaladım. Kira sözleşmesi yaptığımızda ev sahibi güler yüzlü davranırdı ve 4 yıl boyunca zan yapılmayacağını sözlü olarak dile getirdi. Bende bu süreç zarfında kira günü gelmeden 10 gün öncesinden banka üzerinden kira bedelimi yatırdım. Bundan yaklaşık 8 ay önce ev sahibim arayarak 'kiranı bin 650 TL yaptım' dedi. Bende uygun olduğunu söyleyerek artırımı kabul ettim ve bu zamana kadar istediği bedeli ödedim. Tekrar bir kira sözleşmesi imzalamadım" dedi.
EV SAHİBİNDEN "EVİ BOŞALT YA DA İCRA BEDELİ ÖDE" TEHDİDİ
Ev sahibi tarafından icraya verdiğinde öğrenen Dudarık, "Eve geldiğimde icra kâğıdı ile karşılaştım ve açtığımda çok şaşırdım. Ev sahibi ile aramızda en ufak sorun yokken bana geriye dönük 5 yıl için 27 bin 350 TL borcumun olduğu gördüm. Oturduğum süre zarfından kira geciktirme ev sahibi ile zam konusunda en ufak bir sorun yaşamadım. Ev sahibimi arayarak ne olduğunu sordum. Bana, evden çıkarsam icrayı durduracağı yönünde tehditte bulundu. Ufak bir araştırmamda binada ve çevrede bulunan diğer kiracıların tamamına icra gönderdiğini öğrendim. İcra bedelini ödemeyecek durumda olan iki komşum evlerini boşatarak gitti. Bu yasayı arkalarına kalkan yaparak insanları zor durumda bırakıyorlar. Bu duruma kimse ses çıkarmadığı sürece fırsatçı ev sahipleri insanların cebimdeki parayı almaya devam edecekler. Bu duruma bir son verilmesi gerekiyor. İnsanların emeklerinin çalınmasına izin vermeyin şeklinde konuştu.
ASANSÖRDE KALDI EV SAHİBİNDEN ŞİKAYEÇİ OLDU
Asansörde mahur kaldığı ve ev sahibinin ilgilenmediği için şikayetçi aktaran Dudarık, "1 hafta önce bir akşam vakti evime çıkmak için asansöre bindim. Asansör arıza yaparak içinde mahsur kaldım. Annemi aradım oda binada bulanan komşulardan yardım istedi. Binada herhangi bir görevli olmadığı için bir süre bekledik ve komşulardan biri ev sahibini 4-5 kere uzun uzun aradı. Telefonlara dönüş yapmadı. Asansör ve bina ile ilgili bütün her şeyin sorumluluğu ev sahibinde herhangi bir yere telefon bırakmamış. Kendi imkanlarımla bir şekilde asansörden çıktım. Ev sahibi telefona tekrar bir dönüş bir dönüş yapmamış. Avukatım aracılığıyla ev sahibi hakkında bu konuda şikâyetçi oldum" dedi.
Bir ev sahibi kiracıyı evinden çıkarmak için kanunlar çerçevesinde uyguladığı yöntemler var. Kendi veya çocuklarının oturacağı yönünde beyanda bulursa ve bunu ispatlarsa tahliye işlemlerini başlatabilir. Bundan sonraki süreçte 3 yıl boyunca o evi kiraya veremez. Verirse çıkardığı kiracısına tazminat ödemek zorunda kalır.
Fırsatçı ev sahiplerinin kiracıyı çıkarmanın yolu olarak gördüğü icra yöntemi hakkında bilgi veren Avukat Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş şunları aktardı:
"KİRACIYI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR"
"Borçlar kanununa göre kira bedelleri geriye dönük 5 yıl için istenebilir. Geriye dönük 5 yıllık kira farkı çok büyük bir rakama dönüşüyor. Buna bir de yasal faiz ekleten ev sahipleri avukat aracılığıyla icraya veriyor. 30 gün içerisinde yasal faizi ödenmesi gerekiyor. Ödenmediği takdirde kiracı tahliye davası ile karşı karşıya kalıyor. Kiracı ev sahibi ile anlaşmasına rağmen bunu ödemek zorunda kalıyor. Ev sahiplerinin uyguladığı bir numaralı yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bizim talebimiz kira artırım bedeli o dönem içinde ev sahibi tarafından yazılı olarak istenmemişse o senenin kirası o kabul edilmelidir. Geriye dönük 5 yıla gitmeye gerek yok. Bir kanun düzenlemesiyle kira artırım bedellerini geri dönük 5 yıl için istenmesini hakkaniyete aykırı buluyoruz. Bir kişi kirasını ödememişse bunu 5 yıl geriye dönük isteyebilsen buna kimsenin itirazı yok. Ev sahibi kiracısının kirasını ne kadar ödediğini bilmiyor mu? Zam yapıp yapmadığını takip etmiyor mu? Kiracı zammı kabul etmiyorsa ihtarname yollar. 5 yıl geriye dönük faiziyle istemek ne kadar mantıklı olabilir. Bu kiracıyı zor durumda bırakırken tahliyelerinin de önünü açıyor."