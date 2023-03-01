Haberler Yaşam Haberleri 100 kişinin öldüğünü 3 gün sonra öğrendim
Giriş Tarihi: 2.3.2023

100 kişinin öldüğünü 3 gün sonra öğrendim

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
100 kişinin öldüğünü 3 gün sonra öğrendim
Depremde Adana'da yıkılan ve yaklaşık 100 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Hasan Alpargün'ün savcılık ifadesi 'pes' dedirtti. Alpargün'ün binanın yıkılmasında hatası veya eksiğinin olmadığını, depremin yaşandığı 6 Şubat'ta oğluyla KKTC'ye aile dostu ziyaretine gittiğini söylediği öğrenildi. Alpargün'ün ifadesinde, yaptığı binanın yıkıldığını ve 100 kişinin öldüğünü 3 gün sonra öğrendiğini söylediği de ortaya çıktı. Alpargün'ün yüklü miktarda parayı KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı, orada daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Provokasyon merkezi 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
Son dakika: Başkan Erdoğan 'seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak
SON DAKİKA! Alanya'da korkunç olay: Vicdansız koca eşi yerde cansız yatarken Instagram'da vakit geçirmiş
İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Yunanistan'daki tren kazasında ölü sayısı artıyor! 3 günlük yas ilan edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
İBB yönetiminde akıl tutulması! Bütçede kentsel dönüşüme yer yok: Sınıfta kaldılar
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
ARKADAŞINA GÖNDER
100 kişinin öldüğünü 3 gün sonra öğrendim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA