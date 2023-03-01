100 kişinin öldüğünü 3 gün sonra öğrendim

Depremde Adana'da yıkılan ve yaklaşık 100 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Hasan Alpargün'ün savcılık ifadesi 'pes' dedirtti. Alpargün'ün binanın yıkılmasında hatası veya eksiğinin olmadığını, depremin yaşandığı 6 Şubat'ta oğluyla KKTC'ye aile dostu ziyaretine gittiğini söylediği öğrenildi. Alpargün'ün ifadesinde, yaptığı binanın yıkıldığını ve 100 kişinin öldüğünü 3 gün sonra öğrendiğini söylediği de ortaya çıktı. Alpargün'ün yüklü miktarda parayı KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı, orada daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.