100 metre mesafeyle cesetleri bulunan 2 kadının cinayet şüphelisi yakalandı

8 AY SONRA YAKALANDI

Gece saatlerinde Kozan ilçesi Eskikabasakal Mahallesi'nde Furkan A.'nın yaşadığı eve 04.00 sıralarında geldiğini haber alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Evin çevresinde önlem alan ekipler, cinayet şüphelisi Furkan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Furkan A.'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



'CESEDİNİ MAĞARAYA ATARIM' DEMİŞ

Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve evinden ayrılıp Kozan ilçesindeki annesi ile yaşamaya başlayan Tuğçe Duman'ın bu süreçte tanıştığı Furkan A. tarafından 13 Mart ve 23 Nisan 2021 tarihlerinde kaçırıldığı ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararı bulunan ancak karara uymayan Furkan A.'nın Duman'ın 23 Nisan 2021'de telefonuna el koyup, dağlık arazideki barakaya götürdüğü belirlendi. Furkan A. ve Tuğçe Duman, 4 Mayıs'ta yürüyerek araziden ilçeye indi. İlçe merkezinde bulduğu ilk fırsatta polisten yardım isteyen Duman'ın şikayeti üzerine Furkan A., gözaltına alındı. Furkan A., "Tuğçe 'gel kaçalım' dedi, evinden aldım. İftira atıyor" diye ifade verince serbest kaldığı belirtildi. Duman'ın annesi Hatice Kır, Furkan A.'nın, kızını günlerce dövüp "Beni bırakırsan seni ve sevdiklerini öldürürüm. Cesedini parçalayıp mağaraya atarım" diyerek korkuttuğunu öne sürdü.



BABASI DA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP, EŞİNİ YARALAMIŞ

Furkan A.'nın babası Mustafa A.'nın da 26 Mayıs 2016'da Kozan'da kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü sevgilisi Zübeyde Ü.'yü (42) öldürdüğü ve annesi Nahide Ü.'yü yaraladığı ortaya çıktı. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa A.'nın, 'Zübeyde Ü.'yü öldürme' suçundan ömür boyu hapis, 'olası kasıtla kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığı'nı ihlal suçlarından da 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

