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Giriş Tarihi: 23.12.2021 16:26

100 milyon liralık vurgun! Şüpheliler tutuklandı

DHA
100 milyon liralık vurgun! Şüpheliler tutuklandı

İstanbul'da kurdukları Otomotiv Danışmanlık şirketi aracılığı ile 7 ayda yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da otomobil almaya çalışırken dolandırıldığını söyleyen çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada A.G.(43) ile S.C..(39) polis tarafından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin mağdurlara birkaç ucuz otomobil satarak güven sağladıktan sonra sözde daha çok ucuz otomobil vereceklerini söyleyerek milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilmişti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler bugün çıkarıldıkları Çağlayan Adliyesinde savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler tutuklandı.

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100 milyon liralık vurgun! Şüpheliler tutuklandı
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