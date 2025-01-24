100 milyonluk miras vurgunu

Büyük vurgun Kocaeli'nde yaşandı. İzmit Gökçeviran köyü ve Kandıra'da bulunan bazı köylerdeki vatandaşlar, kendilerine miras kalan arsalarının intikal işlemlerini tamamlamak ve tapularını birleştirmek için tanıdıkları bir emlakçıya vekalet verdi. Ancak, mağdurların iddiasına göre O.K isimli emlakçı bu arsaları kendi bilgileri dışında sattı. Daha da vahimi, mülk sahipleri bu satışlardan hiçbir ödeme almadı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından mağdurlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdur ve vekillerinin iddiasına göre; yapılan incelemelerde, habersizce yapılan arsa satışlarının toplam değerinin 100 milyon TL'yi aştığı belirtildi. Ancak mağdurlar, bu rakamın çok daha yüksek olduğuna inanıyor. Soruşturma kapsamında, hem mağdurların hem de şüphelilerin sayısının artacağı tahmin ediliyor. Mağdurlar, olayın sadece bireysel bir dolandırıcılık olmadığı, organize bir şekilde gerçekleştirildiğini ileri sürdü Mağdur mülk sahiplerinin avukatları tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkillerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız. Bu organize suçun tüm yönleriyle ortaya çıkması ve sorumluların cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız" denildi.