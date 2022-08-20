100 milyonluk tele dolandırıcılıkta hesap vakti

40 yaşındaki Ceren Ataman, babası Erdoğan Atapek'in sahibi olduğu Erde mühendislik'te İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Genç kadın şirket aracılığıyla Galataport mühendisleri arasında yer almıştı. Ekim'in son günü genç kadın telefonla arandı. Adının FETÖ'ye karıştığını ve kara para aklama olayında genç kadının banka bilgilerinin kullanıldığı söyleyen sözde polisler kadını korkutmak için, gözaltına alınacağı söyledi. Genç mühendis, kendisine verilen emirler doğrultusunda 1 Kasımda özel bir bankanın Etiler şubesine giderek ilk önce 850 bin dolar ve 170 bin Euro parayı çekti. Ertesi gün bankanın başka şubesindeki 250 bin dolar ve 170 bin Euro daha çekti. Bu paralarla birlikte ziynet eşyalarının fotoğraflarını çekip, sözde polislere önce görüntüleri gönderdi. Ardından buluşma yerine giderek, sırt çantasına koyduğu paraları ve eşyaları sözde polislere teslim etti.
VURGUN BÜYÜK
Birkaç gün sonra başka bir bananın Tarabya şubesine giden genç mühendis 500 bin dolar daha çekti. Ertresi gün 100 bin dolar, 50 bin dolar daha.. Bu paraları da yanına gelen genç adama veren genç kadın, günlerce banka banka dolaşarak tüm gayrimenkul ve ziynet eşyalarını sırt çantasına koyarak polislere verdi. Parmak izi çalışması yapıldıktan sonra aranacağını düşünen genç kadın, günlerce aranmadığında ise dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde 9 ilde operasyon düzenledi. Telefonla aradıkları kişileri polis ve savcı olduklarını söyleyerek kandırıp, dolandırıcılık yapan 36 şüpheli, İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.
ÖRGÜTTEN MİLYONLUK VURGUN
Şüphelilerin iş kadını Nevra K.'yi polis olduklarını söyleyerek kandırıp 6 ay içinde toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Nevra K.'nin evlerini, mücevherlerini satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Nevra K.'nın alışveriş merkezinde şüpheliyle buluşup bir miktar para verdiği görüldü. Şüphelilerin dolandırıcılık parasıyla aldıkları 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde bir konut, bir benzin istasyonu, 1 kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el koydu. Şüphelilerin ayrıca Ceren Ataman'ı da telefonla arayarak dolandıran şahıslar olduğu belirlendi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 12 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
TELE-DOLANDIRICILIK ÖRGÜTÜNE DAVA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki kadının dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada tele-dolandırıcılık örgütünün 8 yöneticisi ve 39 üyesi tepsit edildi. Savcılık soruşturma sonunda örgütlü şekilde hareket eden 47 kişi hakkında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya kurum çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olmak' suçlarından dava açıldı.
Hazırlanan iddianamede, 8 örgüt yöneticisi halen firar olarak aranırken, 39 şüphelinin örgüt adına dolandırıcılık ve çeşitli suçları işlediği anlatıldı. İddianamede, iki kadından yüz milyon liradan fazla vurgun yapan örgüt üyeleri haklarında, 50'şer yıldan başlayarak çeşitli hapis cezaları istendi. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.