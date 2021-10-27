100 vakadan 35’i çocuklar ve gençler

Sağlık Bakanlığı
verilerine göre, son bir aydaki koronavirüs
vakaları içinde 19 yaş ve altındakilerin oranı yüzde 35'e ulaştı. Vakaların yüzde 29'unu 10-19, yüzde 6'sını ise 0-9 yaşlarındakiler oluşturdu. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Ailelerin 12 yaş ve üstündeki çocuklarına aşı yaptırmaları hem çocuklarının korunmasını hem de virüsün yayılımının önlenmesini sağlayacaktır. Diğer yaş gruplarına göre aşılama oranının daha düşük olduğu çocuk ve gençlerde vaka görülme sıklığı artıyor. Bu durum virüsün ev içinde bulaşmasına yol açıyor."