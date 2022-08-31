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Giriş Tarihi: 31.8.2022 22:36 Son Güncelleme: 31.8.2022 22:37

100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır? sorusunun cevabı merak konusu olarak 100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: 100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?

A- 51
B- 61
C- 71
D- 81

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100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?
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