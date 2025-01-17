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Giriş Tarihi: 17.1.2025 12:10 Son Güncelleme: 17.1.2025 12:29

100 yaşındaki kadın feci kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun Beldesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen talihsiz bir kaza, hem belde sakinlerini hem de olaya tanıklık edenleri derin bir üzüntüye boğdu. 100 yaşında olduğu iddia edilen bir kadın, geri manevra yapan bir kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
100 yaşındaki kadın feci kazada hayatını kaybetti

Bolvadin İlçesine bağlı Özburun Beldesinde iddialara göre, yaşlı kadın geri geri hareket eden kepçenin sesini duyamadı ve kepçenin görüş alanı dışında kalması nedeniyle operatör tarafından fark edilmedi. Geri manevra sırasında yaşanan bu talihsiz olayda, kadın feci şekilde can verdi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaşlı kadının hayatını olay yerinde kaybettiği belirlendi.

BÖLGEDEKİ İNCELEMELER VE SORUŞTURMA

Güvenlik güçleri, olayın gerçekleştiği alanı güvenlik çemberine alarak detaylı incelemelerde bulundu. Kepçe operatörü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca olayın görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameraları da inceleme altına alındı. Öte yandan güvenlik kameralarında operatörün kepçeyi çalıştırdığı ve geri manevra yaptığı sırada yaşlı kadına çarptığı görüldü.

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100 yaşındaki kadın feci kazada hayatını kaybetti
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