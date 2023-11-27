100. Yıl Cumhuriyet Rallisi, ödül töreni ile sona erdi

Klasik Otomobil Kulübü'nün, her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilen 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi, İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Cumhuriyet Balosu ile sona erdi. En yaşlısı 1952 ve en genci 1993 model olan 47 otomobilin yer aldığı ve klasik otomobil severlerin yoğun ilgi gösterdiği 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi, 24 Kasım günü İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda start aldı.

Şile'de sona eren ilk günün ardından 25 Kasım günü Şile'den start alan 100 araba toplam 250 kilometrelik yolculuğun ardından Levent'te bitişe ulaştı. Simge Fıstıkoğlu ve Yetkin Dikinciler'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ödül töreninde farklı kategorilerde yarışan yarışmacılar plaket ve hediyelerini aldı.

ÖZEL ÖDÜL SENCER SİVRİDAĞ-ELİZ SİVRİDAĞ'A

Kategori birinci, ikinci ve üçüncüleri Mercedes-Benz ödüllerinin kazananı olurken, rallide en iyi süreyi yapan Sencer Sivridağ-Eliz Sivridağ ise Mercedes-Benz özel ödülünü almaya hak kazandı. "She's Mercedes" özel ödülünü de bugüne kadar düzenlenen rallilere en çok pilot olarak katılan Reyhan Harezi aldı.

ELDE EDİLEN GELİR TEV'İN BURS FONUNA AKTARILDI

100. Yıl Cumhuriyet Rallisi'nden elde edilen gelirin bir bölümü, Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) 'Cumhuriyetimizin 100. yılında eğitim ağıyla örelim ana yurdu dört baştan' sloganıyla duyurulan burs fonuna aktarıldı.

Ardından Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen 'Cumhuriyet Balosu' ve kapanış yemeğinde sahne alan Nükhet Duru ve Orkestrası konuklara geçmişten günümüze zamanının ünlü şarkılarını seslendirdi. Ayrıca yansıtılan Atatürk hologramı büyük ilgiyle karşılanırken davetlilere duygusal anlar yaşattı.